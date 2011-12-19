《台湾报摘》--经济日报12月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--市场传出,巴西首富巴蒂斯塔(Eike Batista)与当地银行规划,协同台湾鸿海(2317.TW)集团在巴西新设面板厂,将斥资数百亿台币收购奇美电(3481.TW)六代或7.5代厂设备,鸿海集团藉此扩大布局,奇美电也有望挺过联贷案难产的空窗期.
* 其他:
--富邦金(2881.TW)副董事长蔡明兴表示,台股现在的窒息量显示价位应该很接近底部了,他并透露富邦人寿已开始分批进场,可加码的空间有300亿台币.
--明年再生能源费率将出炉,太阳光电收购价格明年预计再降一成,风力价格约持平.由於太阳光电建置成本变动快速,经济部规划明年起费率公告采一年两期,上半年价格将高於下半年.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。