《台湾报摘》--经济日报12月19日

* 头版头条:

--市场传出,巴西首富巴蒂斯塔(Eike Batista)与当地银行规划,协同台湾鸿海(2317.TW)集团在巴西新设面板厂,将斥资数百亿台币收购奇美电(3481.TW)六代或7.5代厂设备,鸿海集团藉此扩大布局,奇美电也有望挺过联贷案难产的空窗期.

* 其他:

--富邦金(2881.TW)副董事长蔡明兴表示,台股现在的窒息量显示价位应该很接近底部了,他并透露富邦人寿已开始分批进场,可加码的空间有300亿台币.

--明年再生能源费率将出炉,太阳光电收购价格明年预计再降一成,风力价格约持平.由於太阳光电建置成本变动快速,经济部规划明年起费率公告采一年两期,上半年价格将高於下半年.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.