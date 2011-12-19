〔韩国股市〕开盘下挫,三星电子等科技股领跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月19日电---韩国股市周一低开0.57%,因欧元区信用评级遭调降的忧虑盖过美国乐观经济数据引发的复苏期望.
大盘科技股在盘初领跌,三星电子(005930.KS)挫跌2.3%,海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)下滑2.26%.
0005GMT时,综合股价指数.KS11跌1.37%至1,814.81点.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。