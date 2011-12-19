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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 08:19 BJT

〔韩国股市〕开盘下挫,三星电子等科技股领跌

路透首尔12月19日电---韩国股市周一低开0.57%,因欧元区信用评级遭调降的忧虑盖过美国乐观经济数据引发的复苏期望.

大盘科技股在盘初领跌,三星电子(005930.KS)挫跌2.3%,海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)下滑2.26%.

0005GMT时,综合股价指数.KS11跌1.37%至1,814.81点.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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