〔欧元区金融〕德国对ESM援助基金负担额可能在2012年全额支付--报载

路透柏林12月18日电---一份德国地区报纸称,德国财政部长朔伊布勒表示,该国对欧元区永久援助基金的总预付资金可能在2012年全额支付.

"很明显,愈快且愈多地支付欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的资金,该基金就愈能得到金融市场信任."Duesseldorf的Rheinische Post报在周一将刊出的访问引述朔伊布勒的话称."我的当务之急就是建立信任."

无法联络上德国财政部对此置评.

欧洲领导人上周在布鲁塞尔达成一致,将提前一年、於2012年中启动ESM,做为终止债务危机措施的一部分努力.

取代临时性的欧洲金融稳定机构(EFSF)救援基金的ESM,有效借贷能力将为5,000亿欧元,认缴资本总规模达7,000亿欧元,其中800亿欧元为欧元区国家的实收资本.

预定德国对实收资本的总负担为215亿欧元,以每期43亿欧元分期摊付.

一名政府消息人士本周稍早告诉路透,德国的首期分期款可能比预计的计画多得多,"因为大家希望ESM能尽快起作用".

朔伊布勒还被引述说,除英国外所有欧盟成员国的新财政协定应在2012年3月前实施,而一项稳定联盟的新协议应与ESM协议联系起来.(完)