《台湾报摘》--工商时报12月19日

* 头版头条:

--晶圆代工大厂格罗方德(GlobalFoundries、GF)近期低调来台评估并购12寸晶圆厂,并相中力晶5346.TWOP3厂及茂德5387.TWO中科厂,其中力晶P3厂卖予台积电(2330.TW)一案破局後,GF已将力晶P3厂视为首要并购对象,并进入最後出价阶段.

* 其他:

--经济部周一将举办智慧电网发展策略论坛,政府预计砸下1,500亿台币布建智慧电力网,成为明星产业,可望带动士电(1503.TW)、东元(1504.TW)、大同(2371.TW)、中兴电工(1513.TW)等机电设备产业、广域资通讯服务等七大产业链蓬勃发展,估至2030年每年创造产值1兆(万亿)台币.

--为因应欧债可能带来二次金融风暴,府院总动员,二路并进提振经济.总统府国安会最快可望在本周四召开财经对策小组,总统马英九亲自主持第一次会议,延揽各方具代表性学者专家及产业界代表加入,扩大因应金融危机决策圈.

--台股低迷,牵动大型金控操盘策略转向.据了解,日前多家金控旗下的银行、证券子公司，已陆续向董事会提报最新财务投资计划,由於股市尚未落底,不少金控董事会已对投资部门下达"选债不选股"的指令,要求相关部门以投资可转债取代台股投资.

--联想(0992.HK)西部成都基地将於周一正式启动,联想集团执行长杨元庆将亲自出席外,并将与台系仁宝(2324.TW)、纬创(3231.TW)等代工龙头、机壳厂等相关供应链业者召开供应商大会.供应链透露,根据往例,联想将在大会上宣布2012年度目标以及景气展望,预料将宣示挤掉惠普(HPQ.N)问鼎PC龙头目标. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁; 审校 张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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