〔台湾个股〕和硕科技旗下上海厂气爆,苹果供应链再传事故(更新版2)

(新增苹果公司声明及劳工团体评论)

* 和硕旗下上海工厂发生气爆,造成约60人受伤

* 苹果供应链再传事故,苹果称正进行调查

* 公司称业务及财务损失不大,复工时间待官方调查

路透上海/台北12月19日电---台湾和硕科技(4938.TW)旗下日腾电脑配件(上海)有限公司上周六发生气爆,造成61人受伤,公司称复工时间待官方调查後决定.苹果(AAPL.O)供应链再传事故,亦惊动苹果出面表示将进行调查.

和硕科技指出,转投资的全资子公司上海日腾三厂厂区的集尘设备发生小型气爆事件,造成小部分自动化设备损伤,现场受伤人员目前无生命危险.不过该等机器设备可重新调校,所以业务及财务损失的影响不大.

和硕财务长林秋炭周一向路透表示,预计上海市府调查报告应该今天就会结束,复工时程将视官方决定.由於该新厂仅在试量产阶段,很多工程正同步在施工,而若是施工引发气爆,不是制程因素,就比较容易尽早复工.

苹果发言人士Carolyn Wu表示,"我们向松江厂伤者致意.我们正与和硕密切合作了解事故原因."

苹果的重要供应商今年先後传出几次事故,甚至传出"毒苹果"工厂名单,引发各界关注在环保及劳工意识抬头下,中国官方是否对代工厂进行整顿.[ID:nCT0407650][ID:nCT0443657]

"我不认为国际企业做的比本地企业更好或更坏,而是在中国的劳工法规及组织存在许多缺失,造成劳工权益贫乏,"中国劳工通讯创始人韩东方表示.

据上海市政府网站周日新闻稿指出,此意外事故造成61人送医就诊,其中27人在医院接受检查治疗,但都没有生命危险.松江区有关部门已成立事故调查小组.

**和硕股价重挫**

此一意外消息冲击和硕股价周一开盘跳空大跌6.7%至逾两周低点,收盘则是缩窄跌幅至1.71%,报31.6台币.

和硕并不愿意透露客户细节.不过第一财经日报周一引述消息人士称,发生事故车间生产苹果iPad2的背板,如果安全危机不能尽快消除,可能影响苹果产品下季供应链.因为,上海松江区组成的调查组尚未公布具体调查结果,如果日腾工程安保体系存在问题,不排除面临停产整顿.

鸿海(2317.TW)集团(富士康集团)位於内地的成都厂在今年5月亦曾发生粉尘爆炸事故,造成三人死亡;此外机壳供应商可成(2474.TW)在大陆部份厂亦在10月因环保议题而被下令停工.

对於此事故後续处理是否可能延伸更为复杂,林秋炭表示,此次日腾工厂事故为工安问题,不同於可成的环保事件,"我们不敢说完全不会,但不太一样.工安是单一事件,环保是制程产生,要复工就会有同样问题.工安的话,把意外原因排除就可以."

上海日腾成立於2002年,原是大陆知名的金属机构件供应商.2010年冬天,和硕以不超过2.2亿美元收购了它与关联企业--日贵精密模具,强化了垂直整合能力,并借此打入苹果供应体系.目前,日腾手握苹果、惠普(HPQ.N)、戴尔DELL.O、宏基(2353.TW)、联想(0992.HK)等关键客户机构件订单.(完)