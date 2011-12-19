〔全球金融〕纽约联储主席称欧债危机需欧洲解决,FED无意进一步介入

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透华盛顿12月16日电---纽约联邦储备银行总裁杜德利周五指出,欧洲的金融危机对美国银行业和经济构成威胁,但找出解决的办法是欧洲领导人的责任,而非美国联邦储备理事会(FED,美联储).
杜德利为美联储降低受欧债危机压迫的海外银行美元融资成本的决定辩护,称这是保护美国经济的重要举措;但他告诉立法者,没有进一步干预的计画.
"即便欧洲的危机恶化,我也认为美联储此时不会采取进一步举措.""杜德利告诉美国众议院一附属委员会.
杜德利称,美国金融机构体质良好,禁得起欧洲带来的任何重击,且对受危机重创欧洲国家的直接曝险也不大.
然而他警告称,若把法国、德国等国家以及欧洲银行体系也列入考量,那麽薄弱环节就较多.
他指出,"这表示如果危机进一步扩大且升级,对美国的银行业资本和流动性缓冲就造成较大压力,"有可能阻碍美国家庭和企业的信贷.
杜德利并说,若有迫切需要,他不排除美联储或愿在提供美国银行业者紧急贷款时,接受以欧洲债券为担保品.(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
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