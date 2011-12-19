〔全球金融〕新兴市场国家明年债务融资溢价将升高,企业违约风险激增

路透伦敦12月16日电---美元融资稀缺及银行惜贷,将推高新兴市场国家及企业明年债务再融资的溢价,令公共财政更加吃紧,有可能导致企业违约激增.

据摩根大通估算,新兴主权债务人将需在2012年筹资636亿美元,以支应利息及赎回需求,而企业则须集资1,070亿美元.该行预估,总发行量将在2,450亿美元左右.

这样的规模通常不会遇到困难,即便今年新兴债券发行量超过2,500亿美元,与去年的纪录水平相去不远.但在市场仍静待欧债危机解决之道的情况下,对於需要债务再融资或取得新资金的实体来说,2012可能将是艰困的一年.

这对较为疲弱的主权国家及企业来说更是如此,许多体质较弱的企业债务交易价已达暗示违约的水平.

鲜有人认为,明年会有新兴主权国家债务出现违约.但各界愈发担忧出现"挤出"效应,因为有许多发达及新兴经济体在国际资本市场上竞逐有限的资金.

急需现金的欧洲银行业者正积极缩减非核心放款,而新兴市场尤为众矢之的.近几周来,急欲紧守稀缺美元资金的投资人缩手不愿对无资产担保的融资进行放贷,导致美元融资成本劲扬至三年高位.

由於新兴市场成长放缓,导致投资题材更不具有说服力.这反映在信贷评等的恶化上,尤其是东欧.

"2012年的主调为品质至上.在全球前景不确定下,投资人不是要求品质,就是要求大幅的溢价,"法兰克福DB Advisors监管25亿美元新兴市场债的Nicolas

Schlotthauer指称.(完)