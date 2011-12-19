〔台湾债市〕RP利率持稳,台电公司债交割见部份投信走钱

资金调度人士表示,本周市场资金状况已不若上周充裕,客户端要求优先承做公司债RP等高收益债券的态度也更加坚持,不过,预料央行在年底之前应会刻意维持宽松力道,本周RP利率仍可望持於既有区间.

交易商统计,台电本周共计发行179亿台币的公司债,其交割时程如下:周一为75亿的五年期公司债,周二、三则分别发行七年期与十年期债券,金额为29及75亿台币.(完)