〔台湾债市〕RP利率持稳,台电公司债交割见部份投信走钱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月19日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持稳.受到台电公司债陆续交割影响,见寿险自投信赎回资金,但补齐缺口不难,整体市况尚称平稳.
资金调度人士表示,本周市场资金状况已不若上周充裕,客户端要求优先承做公司债RP等高收益债券的态度也更加坚持,不过,预料央行在年底之前应会刻意维持宽松力道,本周RP利率仍可望持於既有区间.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.
交易商统计,台电本周共计发行179亿台币的公司债,其交割时程如下:周一为75亿的五年期公司债,周二、三则分别发行七年期与十年期债券,金额为29及75亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。