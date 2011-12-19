版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 11:45 BJT

〔台湾债市〕RP利率持稳,台电公司债交割见部份投信走钱

路透台北12月19日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持稳.受到台电公司债陆续交割影响,见寿险自投信赎回资金,但补齐缺口不难,整体市况尚称平稳.

资金调度人士表示,本周市场资金状况已不若上周充裕,客户端要求优先承做公司债RP等高收益债券的态度也更加坚持,不过,预料央行在年底之前应会刻意维持宽松力道,本周RP利率仍可望持於既有区间.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

交易商统计,台电本周共计发行179亿台币的公司债,其交割时程如下:周一为75亿的五年期公司债,周二、三则分别发行七年期与十年期债券,金额为29及75亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐