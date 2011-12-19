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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 10:54 BJT

《外汇动态》欧元在2012年第一季末前料触及1.20美元--野村

0236GMT---野村证券预估2012年第一季末前,欧元EUR=最低将跌至1.20美元.

野村分析在一份报告中指出,"持此一看法的理由如下:1)缺乏果断政策的效应:因政策反映犹豫不决,导致市场信心脆弱; 2)欧元区经济成长明显不如预期; 3)资本流动疲弱,因结构上而言资本流入仍不振,且资本汇回的力道消退."

不过短期而言,野村建议了结获利,因欧元上周已经下跌3%,意大利及西班牙公债标售结果强劲,且比利时及法国债券利差收窄.

欧元最新报1.3020美元,下跌0.2%.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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