《外汇动态》欧元在2012年第一季末前料触及1.20美元--野村

野村分析在一份报告中指出,"持此一看法的理由如下:1)缺乏果断政策的效应:因政策反映犹豫不决,导致市场信心脆弱; 2)欧元区经济成长明显不如预期; 3)资本流动疲弱,因结构上而言资本流入仍不振,且资本汇回的力道消退."