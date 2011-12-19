〔日本债市〕公债价格上涨,因欧债疑虑掼压股市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月19日电---日本政府公债价格周一小升,因日本和地区股市下跌,市场担心数个欧洲国家有遭到降评之虞,可能令解决欧债危机的进展受挫,这拖累股市. 10年期日本公债期货2JGBv1上涨0.10点至142.21.市场淡静,早盘只有6,715口成交. 10年期公债收益率JP10YTN=JBTC跌1.0个基点至0.970%,齐平上周创下的三周低位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。