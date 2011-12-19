〔日本债市〕公债价格上涨,因欧债疑虑掼压股市

路透东京12月19日电---日本政府公债价格周一小升,因日本和地区股市下跌,市场担心数个欧洲国家有遭到降评之虞,可能令解决欧债危机的进展受挫,这拖累股市. 10年期日本公债期货2JGBv1上涨0.10点至142.21.市场淡静,早盘只有6,715口成交. 10年期公债收益率JP10YTN=JBTC跌1.0个基点至0.970%,齐平上周创下的三周低位.