〔日本股市〕日经指数早盘下跌,欧洲国家降评风险令疑虑升高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月19日电---日本股市周一跌至三周低位,在惠誉警告可能调降数个欧洲国家评等後,欧元区债务危机的担忧升高.
市场人士表示,对欧洲的担忧推动投资人转向防御类股票,令成交量偏低,且令美国一周请领失业金人数下滑及美国地区工厂令人鼓舞的数据所带动的人气回升化为乌有.
"投资人处於守势,且不再对美国经济数据做出反应,"SMBC日兴证券股市研究首席策略师阪上亮太表示.
日经指数.N225早盘下跌0.8%,至8,331.00.东证股价指数.TOPX则跌0.9%至717.39.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
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东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。