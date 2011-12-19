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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 11:11 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘下跌,欧洲国家降评风险令疑虑升高

路透东京12月19日电---日本股市周一跌至三周低位,在惠誉警告可能调降数个欧洲国家评等後,欧元区债务危机的担忧升高.

市场人士表示,对欧洲的担忧推动投资人转向防御类股票,令成交量偏低,且令美国一周请领失业金人数下滑及美国地区工厂令人鼓舞的数据所带动的人气回升化为乌有.

"投资人处於守势,且不再对美国经济数据做出反应,"SMBC日兴证券股市研究首席策略师阪上亮太表示.

日经指数.N225早盘下跌0.8%,至8,331.00.东证股价指数.TOPX则跌0.9%至717.39.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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