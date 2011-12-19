〔路透调查〕日本基金经理人12月调高股票配比,降低债券配比

* 全球股市配比三个月来首次提高

* 美国数据及欧洲债务问题的应对举措协助风险胃纳

* 但欧洲疑虑将持续带来压力--基金经理人

路透东京12月19日电---周一公布的路透调查显示,12月日本基金经理人三个月来首次提高全球股市配比,并降低债市的配比,因美国数据乐观且欧洲为解决欧债危机采取行动,提振了风险胃纳.

该针对12家日本机构投资人所进行的调查显示,其平均股市配比从前一个月的44.7%提升至45.6%,向9月创下的九个月高位47.1%靠拢.

日经指数.N225在12月7-12日调查期间在8,500至8,700点之间交投,脱离11月底的两年半低位,主要受欧洲领导人同意起草深化经济整合的新条约所支撑.但日经之後跌破8,400点,因担心危机远未告终.

"美国数据强劲且看好一些国家将放宽货币政策,提振股市表现,但欧元区债务危机所引发的政治动荡不断则将打压市场,"东京海上资产管理资深基金经理人Kenichi Kubo表示."股市依旧震荡,不过仍处於近期区间."

但一些基金经理人表示,市场人气变得过度悲观,在避险心态将会降温的看法下,他们极欲调高股票和商品的配比.

"市场人气不太可能还会更糟,全球经济放缓的速度正在缓和,且经济数据比预期来得好,"一位日本资产管理公司的基金经理人表示.

在股市投资组合方面,基金经理人12月将北美股票配比提高至40.5%,为六个月来最高.日股配比从前一个月的27.9%提高至28.4%,接近8月创下的七年高位29.2%.

在债市方面,基金经理人将全球配比从前一个月的48.7%降至47.0%,脱离8月、5月及3月的纪录高位49.6%.

他们将北美债券的配比降至29.8%,为四个月来首次调降.该配比在8月时创下纪录低位24.9%,因标准普尔调降美国信贷评等.

但他们调高日本债券的配比,从前一个月的13个月低位33.6%调升至36.2%.该配比在7月时创下纪录高位45.0%.

基金经理人12月平均维持现金比重不变,仍为3.6%,高於10月的10个月低位2.7%.(完)