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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 12:17 BJT

《外汇动态》欧元及澳元在对冲基金卖出後持稳

0403GMT---欧元及澳元在日低附近徘徊,一日系银行资深现汇交易商表示,对冲基金对朝鲜(北韩)领导人金正日去世消息的第一反应是卖出,其他主要市场人士则维持暂时观望,并等候进一步的发展.

"在该消息後,美元买盘动能升高,但现在要预测朝鲜半岛的局势还言之过早,"交易商表示.

欧元/美元最新报1.2985美元,下跌0.5%.稍早触发在1.3000下方的停损单.

澳元/美元跌0.8%至0.9903.(完)

--编译 戴素萍;审校 程琳

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