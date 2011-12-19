〔台湾债市〕殖利率大致收平,交易商观望周末公布的明年发债计画

路透台北12月19日电---台湾债市主要殖利率周一收在平盘附近.虽然朝鲜领导人金正日死亡与欧元区评等恐遭调降疑虑重击股市,但债市对该利多反应轻微,因交易商观望本周末将公布的明年发债计画内容,令债市呈现量缩盘整格局.

交易商指出,虽然财政部已表示,明年发债量料将多於今年,但第一季发债规模,以及各期券展开发行前交易日程的排定,仍将对短线走势造成影响,并影响下周一10年增额券100/9R的标售结果,因此不可不慎.不排除债市殖利率在周五前出现小幅反弹走势.

"前几次10年券都标不好,当然会影响大家对这期券的看法."一位证券商交易员说.

另一证券商交易主管则称,今日100/9R已开始反映发债计画的不确定性,殖利率逢低反而见到调节卖盘出笼,显示多方对於标债结果不具信心.

朝鲜中央通讯社称,朝鲜(北韩)最高领导人金正日周六在火车上突发心脏病.另据韩国YTN电视台报导,韩国政府、央行和市场监管机构将举行紧急会议.[ID:nCN1292878]

财政部将於周五公布明年发债计画,相关官员日前表示,明年公债发行量将不低於今年的6,200亿台币,较先前5,000-6,000亿的预估规模扩大,且再度创下历史新高纪录.[ID:nCT0425260]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.60 0.9915 0.9910-0.9970 4.5

10 100/9R A00109R=TWO +0.35 1.2516 1.2452-1.2545 56.5

20 100/7 A00107=TWO +0.10 1.6960 1.6960-1.6960 1.0

交易商人士表示,虽然市场对明年发债量将大於今年都有心理准备,但对第一季可能的发行规模还不是太确定.一般预料第一季应该会发行五期公债,规模则在1,800亿台币上下,但若超越此一预期,对债市就是利空.

"五到六期都是可能的,量也不排除会到2,000亿台币."一证券商交易主管说.

此外,由於明年农历春节是落在1月下旬,因此第一季有几期券会赶在长假前标售,也是市场关注的焦点.

"按往例,第一个登场的会是五年券,说不定会赶在今年底就标售."一证券商交易员说.

他们认为,倘若农历春节前除五年券以外,还有中长券也赶着标售,恐会对债市多头造成打击.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.6960

10 100/9 A00109=TWO 1.2525

5 100/6 A00106=TWO 0.9915

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)