〔台湾债市〕殖利率大致收平,交易商观望周末公布的明年发债计画

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月19日电---台湾债市主要殖利率周一收在平盘附近.虽然朝鲜领导人金正日死亡与欧元区评等恐遭调降疑虑重击股市,但债市对该利多反应轻微,因交易商观望本周末将公布的明年发债计画内容,令债市呈现量缩盘整格局.
交易商指出,虽然财政部已表示,明年发债量料将多於今年,但第一季发债规模,以及各期券展开发行前交易日程的排定,仍将对短线走势造成影响,并影响下周一10年增额券100/9R的标售结果,因此不可不慎.不排除债市殖利率在周五前出现小幅反弹走势.
"前几次10年券都标不好,当然会影响大家对这期券的看法."一位证券商交易员说.
另一证券商交易主管则称,今日100/9R已开始反映发债计画的不确定性,殖利率逢低反而见到调节卖盘出笼,显示多方对於标债结果不具信心.
朝鲜中央通讯社称,朝鲜(北韩)最高领导人金正日周六在火车上突发心脏病.另据韩国YTN电视台报导,韩国政府、央行和市场监管机构将举行紧急会议.[ID:nCN1292878]
财政部将於周五公布明年发债计画,相关官员日前表示,明年公债发行量将不低於今年的6,200亿台币,较先前5,000-6,000亿的预估规模扩大,且再度创下历史新高纪录.[ID:nCT0425260]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6 A00106=TWO -0.60 0.9915 0.9910-0.9970 4.5
10 100/9R A00109R=TWO +0.35 1.2516 1.2452-1.2545 56.5
20 100/7 A00107=TWO +0.10 1.6960 1.6960-1.6960 1.0
交易商人士表示,虽然市场对明年发债量将大於今年都有心理准备,但对第一季可能的发行规模还不是太确定.一般预料第一季应该会发行五期公债,规模则在1,800亿台币上下,但若超越此一预期,对债市就是利空.
"五到六期都是可能的,量也不排除会到2,000亿台币."一证券商交易主管说.
此外,由於明年农历春节是落在1月下旬,因此第一季有几期券会赶在长假前标售,也是市场关注的焦点.
"按往例,第一个登场的会是五年券,说不定会赶在今年底就标售."一证券商交易员说.
他们认为,倘若农历春节前除五年券以外,还有中长券也赶着标售,恐会对债市多头造成打击.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 1.6960
10 100/9 A00109=TWO 1.2525
5 100/6 A00106=TWO 0.9915
2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)
--记者 董永年; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。