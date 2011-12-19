〔台湾个股〕自行车厂商巨大在中国销售虽增,部分被成本抵销--报载

路透12月19日电---南华早报周一报导指出,自海峡两岸经济合作架构协议(ECFA)1月全面实施以来,全球最大的自行车制造商--台湾巨大(9921.TW)在中国的销售增加.

报导引述巨大总经理罗祥安指出,巨大今年在中国的高端自行车销售从去年的3,000台增至4,000或5,000台.

报纸并称,因调降进口关税带来的益处部分被大陆物价高涨、人民币升值和全球经济变数所抵销.

该报称,罗祥安表示,随着中国政府推动非机动车以缓解空气污染,他预期自行车在中国的需求还会增加.报导表示高端轻量自行车价格从1,500美元起跳.

罗祥安并称,巨大今年的营收料与去年约442亿台币(14.6亿美元)水准相仿.(完)