〔台湾个股〕自行车厂商巨大在中国销售虽增,部分被成本抵销--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月19日电---南华早报周一报导指出,自海峡两岸经济合作架构协议(ECFA)1月全面实施以来,全球最大的自行车制造商--台湾巨大(9921.TW)在中国的销售增加.
报导引述巨大总经理罗祥安指出,巨大今年在中国的高端自行车销售从去年的3,000台增至4,000或5,000台.
报纸并称,因调降进口关税带来的益处部分被大陆物价高涨、人民币升值和全球经济变数所抵销.
该报称,罗祥安表示,随着中国政府推动非机动车以缓解空气污染,他预期自行车在中国的需求还会增加.报导表示高端轻量自行车价格从1,500美元起跳.
罗祥安并称,巨大今年的营收料与去年约442亿台币(14.6亿美元)水准相仿.(完)
--编译 张若琪;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。