〔台湾央行〕共发行1,646.5亿台币存单,发行余额减少67亿

标题新闻：本周美国活跃钻机增加8座至591座，为2015年10月来最高，15周内第14周增加-贝克休斯
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北12月19日电---台湾央行周一表示,今日共发行1,646.5亿台币存单,相较存单到期金额1,713.5亿,存单发行余额减少67亿.
央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期1,367亿台币,利率为0.87%;91天期256亿台币,利率为0.93%;182天期23.5亿台币,利率为1.05%.
央行上周五共发行2,109.1亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,455.85亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後上周五当日超额准备为38亿台币,至周日累计超额准备为694亿台币,加计前期1%的超额准备为1,671亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦2月10日 - 铜价周五跳升至逾20个月来最高，此前必和必拓宣布全球最大的铜矿--智利Escondida铜矿工人罢工为不可抗力。
路透伦敦2月10日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周五普遍上涨，因美国总统特朗普承诺将很快宣布税改计划，中国经济数据强劲，重燃对全球通胀上升的担忧。