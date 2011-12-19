〔台湾汇市〕台币/美元追随亚币颓势收创近三周低位,避险情绪加重推高美元

路透台北12月19日电---台币兑美元TWD=TP周一下跌2.9分.北韩领导人金正日过世消息传出後,市场风险趋避情绪升温,国际美元上涨、台股随亚股大跌逾百点,均使台币走势偏弱,终场并续创近三周以来低位.

汇银人士指出,尽管外商买汇力道偏强,但受到出口商挂於高位的美元卖单抵销,加上金正日去世消息逐渐被市场消化,韩元兑美元贬势稍稍收歛,促台币重新陷入狭幅区间整理;整体而言,场上交投清淡依旧,观望气氛甚浓.

"因为有出口商的关系,台币也不可能像脱缰野马一样乱跑,"一位本地银行交易人士称.

市场人士并表示,目前市场避险情绪支撑美元需求,台币处於贬值轨道之上,并持续往前次波段低位测试,惟出口商卖压较重,使得台币盘中实际波动区间甚窄,预估明日主要交投区间落30.350-30.450.

台币今日收报30.398元,前次收盘低位出现在11月29日,报30.412元;另外,台币盘中亦触及11月30日的30.420元以来最低.

台湾加权指数.TWII周一收盘暴跌2.24%,至6,633.33点,并失守10年均线;外资及陆资在台股卖超21.74亿台币,连续五日卖超,累计金额110.16亿台币.[ID:nCT0488769]

新兴市场中,韩元周一下跌,因朝鲜(北韩)领导人金正日去世的消息使投资者感到惊慌,提振避险资产美元并加剧亚洲货币的疲软.[EMRG/SGCN]

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