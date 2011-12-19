修正:〔韩国股市〕挫跌3.43%至三周收盘低点,受北韩领导人去世消息冲击(更新版)

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路透首尔12月19日电---韩国股市周一收盘大跌,此前朝鲜(北韩)电视台报导北韩领导人金正日去世,促使三星电子(005930.KS)等主要大型股暴跌.

分析师表示,北韩权力接班稳定性存在不确定性,将决定未来市场的方向.朝鲜中央通讯社已经将已故领导人金正日之子金正恩称作"伟大的接班人",这是金正恩首度被冠上这个称号.[ID:nCT0488749]

"市场的主要关注点在於权力交接的进展.金日成去世时,金正日已经将近四十了,而现在金正恩才刚刚20出头,"现代证券的一位市场分析师Bae Sung-young表示.他又称很难预测朝鲜的政策是否会改变.

韩国综合股价指数.KS11收跌3.43%至1,776.93点,创下三周收盘低位和近六周最大单日百分点跌幅;盘中稍早,最多下跌4.9%.

"显然投资者已经学会更加平静的对朝鲜的新闻做出反应,尽管这次可能难以简单地进行对比,"三星证券市场分析师Kim Seong-bong表示.

评级机构惠誉周一称,不会因朝鲜(北韩)领导人金正日去世而对韩国主权债信评级采取负面行动.[ID:nCN1293332]

外资周一净卖出2,063亿韩元股票(1.7805亿美元),机构投资者净买入1,027亿韩元股票.

大盘股领跌,LG电子(066570.KS)收跌4.7%,LG显示器(034220.KS)大跌5.3%.(完)

--编译 龚芳/李春喜;审校 艾茂林/田建华

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