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债券 | 2011年 12月 19日 星期一 15:27 BJT

〔欧元债市〕德国公债持稳,受朝鲜半岛情势及欧洲降评威胁支撑

路透伦敦12月17日电---德国公债周一盘初持稳,北韩(朝鲜)领导人金正日病逝消息加重有关地区情势不稳的疑虑,令风险资产承压,德债因而获得支撑.

评等机构惠誉警告,可能调降法国及其他六个欧元区国家评等,此消息亦支撑德债.

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