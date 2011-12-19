〔加拿大个股〕嘉汉林业接到违约通知,并组建委员会研究策略(更新版)

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路透多伦多12月18日电---嘉汉林业TRE.TO表示,已经接获债券持有人发出的违约通知,并已经组建一委员会以研究各种选项,其中包括出售公司;该公司主要发展项目为中国的林业,先前遭到诈欺指控.

嘉汉林业上周提出警告,称可能无法及时提出季度财报,因诈欺指控的相关内部调查耗费的时间超出预期.该公司一直到最近都还是多伦多股市中最大的林业股.

嘉汉林业自6月以来便持续受到冲击,当时股市空头司令Carson Block及他所属的Muddy Waters公司指控嘉汉林业过度浮报中国资产.嘉汉林业则曾表示,独立董事调查的初步结果显示并未有诈欺情事.

在各界对於中国企业经营及中国监管力度的质疑与日俱增之际,有多家在北美地区上市的中国企业今年暂停交易或下市,而嘉汉林业是其中最为知名的一家.

嘉汉林业表示,该公司董事会决定不支付12月15日应付给债券持有人的1,000万美元利息.

监管机构已经对嘉汉林业的股票祭出暂停交易命令,等待完成对该公司的调查.在8月底遭到监管机构停牌之前,嘉汉林业股价今年以来跌幅已超过75%.

**争取豁免**

嘉汉林业与公司顾问上周三会晤债券持有人及其法律顾问的特别委员会.嘉汉林业称,各方均表达了"与公司合作保护持债人利益的意愿".

然而该公司也谨慎表示,无法独立核实参与或派代表参与此次会议的债权人持债情况.其表示,已收到的违约通知既不是出席此次会议的持债人发出的,也没有得到他们的支持.

嘉汉林业表示,针对公司没能提交财报,正与持债方商谈,希望取得持债方放弃求偿,但该公司谨慎表示,不保证违约通知会被收回或能得到持债人弃权.

该公司表示,若违约通知未撤销,且30天内未取得持债方弃权同意,且嘉汉林业届时依然没有公布财报,则根据该公司所有优先债协议,将视该公司为违约,持债人有权要求其偿还本金及所有未付利息.

嘉汉林业称,这四笔流通中的优先债和可转债总共需偿还约18亿美元本金.该公司在中国还有7,050万美元贷款.

嘉汉林业表示,已由独立董事成立一特别重组委员会,监督、分析及安排研究可能的战略选项.这些选项可能包括增资,或是出售部分或全部业务及资产.(完)