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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 17:57 BJT

《外汇动态》欧元兑瑞郎测试下档,1.2130低点面临威胁

0942GMT--欧元兑瑞郎慢性随机指标仍指向下行,若持续跌破1.2190瑞郎下方附近的200日均线,则可能下探11月4日低点附近的1.2130.

上档的障碍为周五高点1.2250附近,之後则是一目均衡云区顶端附近的1.2290.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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