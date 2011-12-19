〔台湾货币市场〕短率大致持稳,但资金水位略有降低(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 资金供给水位略有降低

* 银行间冲放款,且预调准备金部位

记者 张雅菁

路透台北12月19日电---台湾银行间短期利率周一大致持稳,不过资金供给水位略有降低,除了因为年底前,本地及外商银行都在冲刺放款外,进入提存期下旬,银行间亦开始调整准备金部位.

市场人士并指出,央行透过委托大型银行代为拆入资金的冲消力道不见手软,亦为资金宽松程度有所缩减的原因之一.

"今天应该不好收钱,我们也没有多余的钱(可拆出)...资金在流动,大家做法就会比较保守一点,而且下旬了,积数也要抓一下,"一大型外商银人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.399%,上日在0.398%;区间在0.299-0.720%,上交易日在0.299-0.740%

2-7天拆款利率区间在0.378-0.750%,上日在0.392-0.750%.

农历除夕在明年1月22日,台股在1月18日封关,货币市场交易至1月20日止,1月30日(周一)新春开红盘.

**月内短票抢手**

短票方面,金融同业间短票利率主要成交仍在0.83-0.85%.

交易商指出,今日发行量回到周初的偏低量,资金缺口不大,但由於龙头银行未开买票窗口,保守操作下,一个月的短票次级利率少量仍可成交在0.85%,但多数则是在0.84%,而落点在月内约10天的短票,持续守在0.83%不变.

票券商人士指出,月内的短票需求似见增强,可能是为调整积数.对比过去两个月这个时间点,银行间累计超额准备都已来到上千亿台币,这个提存期目前仅约700亿台币.

"感觉这个月银行花太凶了",接下来调度可能渐趋保守,"他称.

央行今日共发行1,646.5亿台币存单,相较存单到期金额1,713.5亿,存单发行余额减少67亿.[TW/MMTCN]

本周存单到期总额为5,115.5亿台币,接下来依序到期为周二93.8亿、周三1,495.2亿、周四658.5亿、周五1,154.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为145亿台币;累计超额准备为839亿台币,加计前期1%的超额准备为1,816亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率周一持稳.受到台电公司债陆续交割影响,见寿险自投信赎回资金,但补齐缺口不难,整体市况尚称平稳.

资金调度人士表示,本周市场资金状况已不若上周充裕,客户端要求优先承做公司债RP等高收益债券的态度也更加坚持,不过,预料央行在年底之前应会刻意维持宽松力道,本周RP利率仍可望持於既有区间.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

交易商统计,台电本周共计发行179亿台币的公司债,其交割时程如下:周一为75亿的五年期公司债,周二、三则分别发行七年期与十年期债券,金额为29及75亿台币.(完) (完)