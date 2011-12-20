〔路透专访〕台湾民进党两岸政策不僵固,执政後将优先提振内需--智库负责人

* 民进党与大陆有沟通管道,执政後不排除任何合作关系

* 财经政策以提振就业为主,发展"在地经济"

记者 董永年

路透台北12月20日电---虽然台湾金融市场对民进党一旦主政,将造成两岸关系倒退持高度疑虑.不过担任该党核心智囊的台湾智库董事长陈博志周二指出,民进党与中国当局有畅通的资讯管道,未来执政後,双方不排除有任何的合作关系.

曾担任经建会主委的陈博志在接受路透专访时称,民进党坚持以"台湾共识"取代"九二共识"做为未来两岸谈判的基础,主要是因为"台湾共识"才能代表全体人民的共同决定.对於未来与大陆间的关系,台湾人民是抱持开放的态度.

"中国的智囊与官员与我们很多朋友有往来,取得资讯不会有问题."他说.

陈博志表示,2000年前总统陈水扁取得政权时,两岸间的关系较现在更不友好,但还是陆续完成了小三通、包机、经香港间接直航等政策."连陆客来台都差不多谈好了...中国有发展的考量,大方向是要争取台湾民心."

"未来会怎样,慢慢来嘛,连邓小平都说可以等100年了."他称.

根据路透针对11家投顾及投信公司所做的调查,有八家金融机构认为,国民党若能赢得明年的总统大选,对台股走势略微有利,马英九若能够连任,台股的低位料在6,500点,较民进党取得总统席次预估的台股低位5,800点,高出约700点,约占目前台股指数的一成.内忧外患困扰下,台股今年来累计跌幅已近25%,表现弱於亚洲其它新兴市场.[ID:nCT0425242]

离明年1月14日台湾第13任总统直选仅剩25天,受亲民党主席宋楚瑜出马参选影响,现任总统马英九与民进党主席蔡英文陷入苦战.根据本地联合报在14日公布的最新民调显示,马英九获得42%支持率、蔡英文则有35%.惟政治大学预测市场研究中心在18日公布的预测,蔡英文得票率达51.9%、马英九则为41.6%.

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**内需优先**

与蔡英文相识逾20年的陈博志,在谈及民进党的财经政策主张时称,政府不能只一味追求国内生产总值(GDP)的成长.相较於竞争对手,民进党特别注重就业议题,这关乎人民的生活品质与所得分配.

"去年GDP达10.72%,但人民无感.因为每人平均支配所得与2007年的27.3万台币一样,扣掉逾3%的通膨,所得反而减少."他说.

陈博志强调,针对就业,民进党提出了"在地经济"的政策,回归先前被忽略的内需市场.执政後,将筹措1,000亿台币的乡村发展基金,扶持有创意的地方产业."如此可以创造内需,增加就业机会,并降低对出口的依赖."

他认为,台湾做为一个小型经济体,无法再以政府与银行的力量,无限地支持产业与大型企业.反而应该多支持有国际竞争力的中小企业,搭配资本市场的机制,提供他们一个公平的竞争环境.

"像是珍珠奶茶,这是相当有创意的产品,但因为当时没有配套措施,只让发明者赚到名声,却没赚到钱."陈博志说.

面对欧债危机引发全球经济成长趋缓,进而让失业问题更加严重的忧虑,民进党也有策略因应.

陈博志提及,相较於国民党"政府挺银行、银行挺企业、企业挺劳工"的做法.民进党则是选择先挺劳工,效法德国针对遭企业实施无薪假的民众发放"短期工资津贴",帮企业先代垫工资,等企业赚钱後再还给政府.

"明年出口一定会受冲击,我们要发展在地产业与内需市场,要加速来做."他说.

受欧美与中国需求衰退影响,台湾11月出口金额较上年同期仅成长1.3%,远低於市场预估的7.6%,且为2009年10月以来最差表现.[ID:nCT0423666]

陈博志是前总统李登辉时代的经济顾问,李登辉执政时期提出的"戒急用忍"重大政策,多少受到陈博志的影响.在前总统陈水扁於2000年上任後,陈博志也出任与中国发改委主委同等位阶的首位行政院经济建设委员会主委,於2002年卸任後,即接任台湾智库董事长职务至今.(完)