〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连五日下跌,前景偏空

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦12月19日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一连续第五日下跌,因假期季节交投偏淡,且中国方面的需求走弱.
船运业的前景黯淡,先前预定的过多船只陆续下水,而中国需求放缓.
"我们已开始见到中国需求有些走弱,库存下降且询价不多,"希腊纪纪商Intermodal的George Lazaridis表示.
波罗的海乾散货运价指数降低3点或0.16%至1,885点.
"新年过後市况可能会更困难,我们预期造船厂将有各种类型的船只交货,"Lazaridis表示.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.03%,船舶日均获利降至31,451美元.上周曾一度触及2010年11月以来高位.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI持平,船舶日均获利为14,187美元.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。