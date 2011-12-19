版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 07:02 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连五日下跌,前景偏空

路透伦敦12月19日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一连续第五日下跌,因假期季节交投偏淡,且中国方面的需求走弱.

船运业的前景黯淡,先前预定的过多船只陆续下水,而中国需求放缓.

"我们已开始见到中国需求有些走弱,库存下降且询价不多,"希腊纪纪商Intermodal的George Lazaridis表示.

波罗的海乾散货运价指数降低3点或0.16%至1,885点.

"新年过後市况可能会更困难,我们预期造船厂将有各种类型的船只交货,"Lazaridis表示.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.03%,船舶日均获利降至31,451美元.上周曾一度触及2010年11月以来高位.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI持平,船舶日均获利为14,187美元.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐