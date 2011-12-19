美国与加拿大经济指标预测--12月20日-12月27日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月20日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------12月19日当周--------------------------------
12月20日(二)
1200 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.9% +2.9%
央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月17日当周 -- -0.1%
1330 美国房屋开工年率(万户) 11月 63.5 62.8
建筑许可年率(万户) 63.5 64.4
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月17日当周 -- +2.9%
12月21日(三)
1200 美国抵押贷款指数 12月16日当周 -- 677.0
再融资指数 -- 3,573.7
1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 +0.5% +1.0%
扣除汽车後零售销售(较前月) +0.3% +0.5%
1500 美国成屋销售年率(万户) 11月 505 497
12月22日(四)
1330 美国企业获利 第三季终值 -- +3.0%
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +2.0% +2.0%
GDP隐性平减指数 +2.5% +2.5%
最终销售 +3.6% +3.6%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +2.3%
核心PCE物价指数 +2.0% +2.0%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月17日当周 37.5 36.6
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.775
续请失业金人数(万人) 12月10日当周 360.0 360.3
1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 11月 -- 负0.13
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月终值 68.0 67.7
现况指数 78.0 77.9
预期指数 61.1 61.1
1500 美国领先指标 11月 +0.3% +0.9%
1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 10月 -- +0.9%
(较上年同期) -- -2.2%
12月23日(五)
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 11月 -- +1.3%
-- 美国建筑许可年率(万户) 11月修正值 -- --
1330 美国个人所得 11月 +0.2% +0.4%
个人支出 +0.3% +0.1%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +2.7%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.7%
实质个人支出 -- +0.1%
1330 美国耐久财(耐用品)订单 11月 +2.0% -0.5%
扣除运输 +0.5% +1.1%
扣除国防 -- +0.5%
扣除飞机的非国防资本财 +1.0% -0.8%
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 10月 持平 +0.2%
1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 31.3 30.7
新屋销售(较前月) -- +1.3%
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月16日当周 -- 122.3
----------------------------------12月26日当周--------------------------------
12月26日(一)
无重要经济数据公布
12月27日(二)
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 11月 -- 85.5
1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)10月 -3.2% -3.6%
经季节调整房价指数(较前月) -- -0.6%
未经季节调整房价指数(较前月) -0.4% -0.6%
1500 美国经济谘商会消费者信心指数 12月 58.0 56.0
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 12月 -- 0
(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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