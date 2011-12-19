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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 07:47 BJT

〔亚洲橡胶〕12月19日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月19日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

12月 253.4 134 250.1 14

1月 256.5 11 259.5 6

2月 261.3 42 264.8 6

3月 265.0 51 267.6 40

4月 268.1 199 271.0 121

5月 270.1 3902 273.8 880

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 张若琪;审校 徐文焰

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