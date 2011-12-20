〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货自一年低位拉升收高,原糖扳回跌幅上扬

路透纽约/伦敦12月19日电---阿拉比卡咖啡期货周一收高,因市场在触及一年低位後反弹;其他软性商品市场交投温和,在年底假期前,投资者对市场的关注似乎正散去.

汤森路透初步数据显示,接近周一收盘时,洲际交易所(ICE)美国软性商品市场成交量均值较30日均值少40%以上.

"我认为人们正开始松懈,处於假期状态了."商品基金Atlantic Capital Advisors的首席交易官Nick Gentile说.

纽约3月阿拉比卡咖啡期货KCH2>上涨4.35美分或2%,收报每磅2.1945美元;此前该次月合约曾跌至一年低点2.1235美元.

"咖啡在2.10美元左右应该有支撑,但这些价位仍相当高."Rabobank分析师Keith Flury说.其并表示,行业买家似乎货补得差不多了,因此没什麽需买入的立即压力.

3月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下跌19美元,收在每吨1,878美元.

糖期货涨跌互见,原糖扳回稍早跌幅,勉力收高.在市场收盘後,ICE Futures U.S.称将延长原糖市场交易时间两小时,以使重要的亚洲客户能更容易入市.

纽约3月原糖期货SBH2升0.01美分,收报每磅23.09美分.伦敦3月白糖期货LSUc1收低0.30美元,至每吨599.40美元.

ICE-3月可可期货CCH2跌31美元,收於每吨2,070美元.伦敦3月可可期货LCCH2跌26英镑,收报每吨1,343英镑.(完)