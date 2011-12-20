〔金砖国家〕12月19日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月20日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月19日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.69%,报888.77点.
中国股市:沪综指小幅收跌.早盘股指一度重挫近2.7%至33个月盘中新低,午後则受军工及TMT(科技、媒体与通讯)板块带动大幅收窄跌幅.但分析人士认为,市场并未扭转对经济层面担忧,短线料仍将维持低位震荡.沪综指.SSEC收报2,218.235点,跌6.605点,或0.3%;日低曾至2,164.887点,因周末无明确利好消息兑现,且朝鲜领导人金正日去世的消息,令今日亚太地区股指进一步扩大跌幅.[.SSCN]
香港股市:收低,但部分投资者回补空头仓位,帮助股指在下午盘中扳回部分跌势.稍早朝鲜领导人金正日去世的消息令已然疲弱的市场更趋谨慎,一度令港股跌势加剧.恒生指数.HSI收低1.18%,报18,070.21点.恒生国企指数.HSCE跌1.42%至9,727.08点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS收盘创2005年汇改来新高,尽管盘中一度受11月外汇占款续降,以及朝鲜领导人金正日去世消息影响,人民币汇价稍显疲弱,但全天美元抛盘偏多,并于尾盘突然增强,推动人民币收高.交易员并表示,上周五中资大行推动的人民币汇价绝地反击,显示央行维稳意图坚决,随着市场上美元卖盘逐渐增加,显示人民币的贬值预期正逐渐减弱.[CNY/CN]
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印度股市:下跌0.72%至2009年8月以来最低收位.在全球经济充满不确定性当中,投资人日益担心印度经济成长放缓,因而持续其从上周以来的卖压.银行股跌幅居前,许多银行的股价触及逾两年来的低点.指标BSE指数.BSESN收低112.01点,报15,379.34点,指标成分股中有21家下跌.[.BO]
印度汇市:印度卢比脱离周一低点,因受到部分本地企业的美元卖盘所支撑,但国内股市低迷显示印度经济成长降温令卢比承压.卢比兑美元INR=D2收报52.88/90,较上周五收盘价52.70/72下跌0.3%.日内大幅震荡於52.72-53.25区间.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,370.110点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.97%,报724.02点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下跌0.12%,报32.0500卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.07%,报41.7324卢布.
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巴西股市: 拉丁美洲股市下跌.因欧元区财长同意提供给IMF的关键贷款金额低於市场预期,加上欧洲央行总裁德拉吉认为2012年前景黯淡.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌1.42%,收报55,298.33点,连续第四个交易日下跌.[ID:nN1E7BI0F7]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元下跌.此前欧洲央行官员称该行没有准备扶助下跌的主权债价格,令市场担心欧元区公债评级可能会遭调降.雷亚尔兑美元BRBY下跌0.42%,报1.8642.[ID:nL1E7NJB11]
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南非股市:在交投淡静中略微收低,指标指数可能将录得两年来首度年线下跌.朝鲜(北韩)领导人金正日去世後有关亚洲区域稳定的疑虑令市场承压.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌1.03%,至28,261.83点.该指数今年迄今已下跌0.29%.综合指数.JALSH下跌0.89%至31,721.37点.[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3陷於窄幅区间,许多交易商放假使得交投清淡.1555GMT时,兰特兑美元报8.3780,与上周五纽约收盘价8.3750相较变动不大.[ZAR/](完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。