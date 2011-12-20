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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 08:21 BJT

〔韩国股市〕开高,从昨日因金正日去世的恐慌中迅速反弹

路透首尔12月20日电---韩国股市周二开高,上日因朝鲜领导人金正日去世而重挫,大盘由跌深的科技股和炼油类股领涨.

0006GMT,韩国综合股价指数.KS11上涨0.62%,报1,787.98点.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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