《台湾报摘》--经济日报12月20日

* 头版头条:

--欧债问题延烧,加上北韩领导人金正日猝逝,周一重挫台股,掼破10年线,马英九总统召开国安首长会议,宣布从国际关系、两岸情势与财经影响三大面向因应,国安基金高度备战,财经部会全力稳定股汇市.

* 其他:

--面板业者预期明年1月产能利用率升高,部分厂房取消农历春节线上作业员的休假计划,显示急单效应来临,奇美电(3481.TW)与友达(2409.TW)12月营收都可望增温,在价格稳定、营收与出货升高下,将持续改善面板厂的财务结构.

--宏基(2353.TW)倚天内湖大楼标售案,周一由台达电(2308.TW)以25.3亿台币标下,房仲业界解读,扣除一楼与地下三层停车场後,成交单价每坪为32.1万台币,价格不仅低於估价师预期,更跌回两年前行情,直言台达电"赚到了".

--和硕(4938.TW)积极开拓平板电脑市场商机,除拿下华硕(2357.TW)、东芝(6502.T)、宏基等平板订单外,市场传出联想(0992.HK)明年拟推出新一代的四核心"乐Pad"平板,由和硕负责代工组装,预计明年4、5月出货.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.