〔欧洲政经〕欧元区解体是不可思议的--ECB副总裁冈斯坦西欧(更新版)

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路透法兰克福12月19日电---欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周一表示,欧元区解体是根本不可能的,欧洲央行甚至在风险假设中都未列入考虑.

欧洲央行周一在半年一度的金融稳定检讨报告中警告,今年下半年,欧元区金融稳定的风险已大幅增加.

冈斯坦西欧在记者会被问及欧元区解体的可能性时说,"我们不认为那是值得我们考虑的风险.那确实不可思议."

即便一个国家退出都承担着很高危险.

"这样一个大事件的动力无法确实预估,可能非常危险."冈斯坦西欧在发表报告的记者会指出.

他表示自欧洲央行6月份公布上一份报告,"世界已有相当大的变化."他指出欧债危机扩散效应增温是欧元区金融业面对的最重大风险.

"我们看到有更多信贷短缺的徵兆,而非信贷激增."冈斯坦西欧并称,爱尔兰、英国、爱沙尼亚、希腊、西班牙、卢森堡、斯洛文尼亚等国已显露信贷短缺的迹象.

为缓解银行业的融资压力,欧洲央行周三将启动首笔三年期贷款操作,冈斯坦西欧说考虑到银行业在第一季的再融资需求偏高,他预计央行三年期贷款操作可见"巨大"需求.(完)