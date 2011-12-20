《台湾报摘》--工商时报12月20日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--全球经济动荡、台股再创波段新低,政府纾困措施一波波.包括股票质借下修担保维持率、营运困难企业暂缓抽银根,以及非自愿失业劳工展延房贷等三大纾困措施,周二起上路,期限至明年6月30日止.
* 其他:
--北韩领导人金正日去世,冲击台股重挫151点,各大券商、证金公司周一合计发出万笔融资追缴令.但不少股民先自我了断,使得单日融资余额大减45.8亿台币至1,982.87亿台币,是今年融资余额首度跌破2,000亿.
--多家本地银行的不动产放款占总存款比重已濒临30%上限边缘,使银行大幅提高土建融放款的申贷门槛,其中土建融平均利率提高至2.8%,涨幅是近年之最.
--寿险业争取的外汇价格变动准备金,最快周四拍板,以修改准备金提存办法的方式,准许保险业在负债项下提存外汇准备金,因应汇率波动.
--业界传出,三星(005930.KS)明年首度对外释出笔电代工订单,据传已有一家代工厂拿下小量订单.分析师指出,三星目前笔记型电脑100%在苏州厂自制,由於三星一年也有1,000多万台的量,启动委外释单对台厂将是一大利多,惟预期明年释单比重仍不高. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 张喜良
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。