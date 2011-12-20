《台湾报摘》--工商时报12月20日

* 头版头条:

--全球经济动荡、台股再创波段新低,政府纾困措施一波波.包括股票质借下修担保维持率、营运困难企业暂缓抽银根,以及非自愿失业劳工展延房贷等三大纾困措施,周二起上路,期限至明年6月30日止.

* 其他:

--北韩领导人金正日去世,冲击台股重挫151点,各大券商、证金公司周一合计发出万笔融资追缴令.但不少股民先自我了断,使得单日融资余额大减45.8亿台币至1,982.87亿台币,是今年融资余额首度跌破2,000亿.

--多家本地银行的不动产放款占总存款比重已濒临30%上限边缘,使银行大幅提高土建融放款的申贷门槛,其中土建融平均利率提高至2.8%,涨幅是近年之最.

--寿险业争取的外汇价格变动准备金,最快周四拍板,以修改准备金提存办法的方式,准许保险业在负债项下提存外汇准备金,因应汇率波动.

--业界传出,三星(005930.KS)明年首度对外释出笔电代工订单,据传已有一家代工厂拿下小量订单.分析师指出,三星目前笔记型电脑100%在苏州厂自制,由於三星一年也有1,000多万台的量,启动委外释单对台厂将是一大利多,惟预期明年释单比重仍不高. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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