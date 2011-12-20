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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 08:55 BJT

〔国际油市〕原油续涨,哈萨克斯坦因石油工人抗议活动有供应中断之虞

路透新加坡12月20日电---美国原油期货周二在亚洲盘初上涨,因哈萨克斯坦石油工人抗议活动进入第三天,该国的石油供应有中断的风险.

但涨势仍有限,投资人仍谨慎看待欧债危机以及北韩领导人金正日去世後引发的不确定性.

0029GMT,美国原油CLc1上涨0.36美元至每桶94.25美元.上日该合约上涨0.35美元,结算价报93.88美元.

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