〔国际油市〕原油续涨,哈萨克斯坦因石油工人抗议活动有供应中断之虞

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月20日电---美国原油期货周二在亚洲盘初上涨,因哈萨克斯坦石油工人抗议活动进入第三天,该国的石油供应有中断的风险.
但涨势仍有限,投资人仍谨慎看待欧债危机以及北韩领导人金正日去世後引发的不确定性.
0029GMT,美国原油CLc1上涨0.36美元至每桶94.25美元.上日该合约上涨0.35美元,结算价报93.88美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。