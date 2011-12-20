〔企业并购〕兖州煤业正在洽谈收购澳洲Gloucester--消息人士(更新版)

(新增细节和分析师评论)

* 兖煤可能利用Gloucester达成在澳洲上市的条件

* 兖煤、Gloucester两者资产位置邻近

* Gloucester股价今年大跌,目前市值14亿美元

* Gloucester要求暂时停牌,等候可能的并购

路透墨尔本12月20日电---根据三位熟悉交易的人士在周二表示,中资企业兖煤澳大利亚公司(Yancoal Australia)正在洽谈并购Gloucester CoalGCL.AX,以组建澳洲最大的煤业公司.目前Gloucester的市值为14亿美元.

Gloucester证实正在洽谈一起可能的并购,但未指明洽购方.该公司并要求股票暂停交易两天,等待发布有关交易案的声明.

兖煤正寻求并购Gloucester,以结合两家位於新南威尔斯和昆士兰省互相邻近的资产,并冀望藉此项并购作为兖煤在澳洲上市的一条捷径.

"他们是朝着并购的方向.说不定可以一石两鸟,"Patersons Securities分析师Andrew Harrington说,他估计Gloucester的价值为19亿澳元.