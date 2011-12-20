〔企业并购〕兖州煤业正在洽谈收购澳洲Gloucester--消息人士(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节和分析师评论)
* 兖煤可能利用Gloucester达成在澳洲上市的条件
* 兖煤、Gloucester两者资产位置邻近
* Gloucester股价今年大跌,目前市值14亿美元
* Gloucester要求暂时停牌,等候可能的并购
路透墨尔本12月20日电---根据三位熟悉交易的人士在周二表示,中资企业兖煤澳大利亚公司(Yancoal Australia)正在洽谈并购Gloucester CoalGCL.AX,以组建澳洲最大的煤业公司.目前Gloucester的市值为14亿美元.
Gloucester证实正在洽谈一起可能的并购,但未指明洽购方.该公司并要求股票暂停交易两天,等待发布有关交易案的声明.
兖煤正寻求并购Gloucester,以结合两家位於新南威尔斯和昆士兰省互相邻近的资产,并冀望藉此项并购作为兖煤在澳洲上市的一条捷径.
"他们是朝着并购的方向.说不定可以一石两鸟,"Patersons Securities分析师Andrew Harrington说,他估计Gloucester的价值为19亿澳元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。