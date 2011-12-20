〔台湾热股〕宏达电扬升逾5%,苹果指控官司获美国ITC部份改判

路透台北12月20日电---在苹果(AAPL.O)控告侵权一案获得部份改判後,台湾智慧型手机大厂--宏达电(HTC)(2498.TW)周二股价开低走高,扬升逾5%,来到两周高点.宏达电已称将尽快推出无侵权的产品.

宏达电开盘下跌1.12%,随後震荡走高,本地时间9:15,转为大涨5.62%,报470.0台币,大盘加权股价指数.TWII则是上扬0.94%.

宏达电在开盘前并宣布,将买回自家股票1,000万股,买回区间价格445-650台币,预定买回期间为今日起至明年2月19日.

苹果在去年3月对宏达电提出侵权官司,ITC在7月15日初步裁定宏达电侵犯了苹果两项专利.而甫出炉的终判则是判决宏达电侵犯一项苹果专利,自明年4月19日起,采用该专利的宏达电手机将禁止进口至美国.

宏达电在判决後发表声明指出,ITC的最终判决宣告了HTC的实质胜利.因ITC认定侵权的647号专利仅涉及影响甚微的使用者介面设计,HTC会尽快将其移除并销售无侵权的产品.

宏达电指出,对於ITC维持对721号和983号专利的无侵权判定,并改判263号专利无侵权且部分647号专利亦无侵权的最终决定,感到十分欣慰.(完)

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