〔德国经济〕央行认为未来数月德国经济可望避免严重下滑

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透柏林12月19日电---德国央行周一发布月报指出,尽管欧洲爆发债务危机且全球经济疲弱,但德国经济在未来数月应可避免严重萎缩.
许多分析师预计,由於全球需求下滑,且欧洲债务危机影响主要邻近的外销市场,德国经济至少会有一季陷入萎缩.
然而,即使工业生产及出口呈现些许疲态,导致分析师及央行等金融机构调降预测,但某些产业的表现则意外强韧.
"建筑业仍然相当强劲,"德国央行表示."民间消费亦复如此,这是受到劳动市场持续向好所支撑."
该行表示,部份经济指标回升,意味着经济放缓力道可能温和.
"经季节调整後,10月工业订单升势不只弥补了9月的庞大跌幅,再加上11月产业信心略有好转,显示经济在秋季的下滑力道不致过深,"该行指出.
10月工业生产优於预期,上扬0.8%,因资本财及耐用消费品生产增强,而得以扭转9月的大幅跌势.
德国央行於本月初将2012年经济成长率预估大幅调降至0.6%,为六个月前预估值1.8%的三分之一,且低於政府预测的1%.
该行表示,欧元区数国公共财政陷入危机,再加上诸多不确定因素及经济放缓,更加牵制德国的经济活动.(完)
--编译 龚芳;审校 张涛
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