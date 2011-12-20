〔芝加哥期市〕大豆期货小涨,因担心南美天候乾燥

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼12月20日电---美国谷物期货在周二亚洲交易时段盘初大致持平,继海外市场大涨後盘整.南美天候乾燥疑虑,加上投资人在年底前结清部位令此前谷物期货劲扬.
美国大豆期货Sc1扬升0.26%,至每蒲式耳11.40美元,为连续第四个交易日上涨.
3月玉米合约CH2持稳,每蒲式耳6.01美元,周一时创下逾两个月来最大单日升幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。