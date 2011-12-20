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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 09:29 BJT

〔芝加哥期市〕大豆期货小涨,因担心南美天候乾燥

路透悉尼12月20日电---美国谷物期货在周二亚洲交易时段盘初大致持平,继海外市场大涨後盘整.南美天候乾燥疑虑,加上投资人在年底前结清部位令此前谷物期货劲扬.

美国大豆期货Sc1扬升0.26%,至每蒲式耳11.40美元,为连续第四个交易日上涨.

3月玉米合约CH2持稳,每蒲式耳6.01美元,周一时创下逾两个月来最大单日升幅.

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