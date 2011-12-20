朝鲜周一在东海岸试射短程导弹--媒体(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔12月19日电---韩国媒体报 道称，朝鲜(北韩)周一在东海岸试射了一枚短程导弹，当天朝鲜宣布了金正日去世的消息。
韩联社援引一名韩国官员的话称，他不认为此次试射与宣布金正日去世有关。
“韩国军方一直在跟进相关消息，我们认为，这与金正日去世无关。”
朝鲜或在周一上午试射了该导弹，之後朝鲜媒体才宣布金正日周六死於心脏病。
韩国国防部和参谋长联席会议办公室拒绝确认上述报道。
朝鲜常在附近海域试射短程导弹，作为常规训练的一部分，或赶在敏感政治事件发展之际。上次试射报 道是在6月。（完）
--编译：黎黎 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。