朝鲜周一在东海岸试射短程导弹--媒体(更新版)

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔12月19日电---韩国媒体报 道称，朝鲜(北韩)周一在东海岸试射了一枚短程导弹，当天朝鲜宣布了金正日去世的消息。

韩联社援引一名韩国官员的话称，他不认为此次试射与宣布金正日去世有关。

“韩国军方一直在跟进相关消息，我们认为，这与金正日去世无关。”

朝鲜或在周一上午试射了该导弹，之後朝鲜媒体才宣布金正日周六死於心脏病。

韩国国防部和参谋长联席会议办公室拒绝确认上述报道。

朝鲜常在附近海域试射短程导弹，作为常规训练的一部分，或赶在敏感政治事件发展之际。上次试射报 道是在6月。（完）