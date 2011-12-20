〔路透调查〕欧洲基金12月现金配置增至一年最高,应对困难的2012年

路透伦敦12月19日电---周一公布的路透调查显示,欧洲基金经理12月增加现金部位至至少一年来最高水准,并削减债券配置,以规避主权债违约和欧元区解体等风险.

这项针对英国以外欧洲17家欧洲资产管理公司的调查显示,典型平衡的投资组合资产中10.5%为现金,高於11月的9.9%,且几乎是2010年12月水准的两倍.

12月债券(包括政府公债和公司债)配置比重则连四个月减少,从11月的39.4%降至39.0%,为6月来最低.

但资产经理人维持股票配比不变.12月股票配比仍维持在44.0%,和11月一样为7月以来最高水准.

这项调查采样时间为12月9日-16日,期间全球股市.MIWD00000PUS触及三周低点,因在令人失望的欧盟峰会结果出炉後,对於欧元区主权债评级可能遭调降的忧虑加剧.

"(风险在於)欧元区出现无序违约,现在很清楚,纾困计画的资源不足."德意志银行私人财富管理部门首席投资策略师Elke Speidel-Waltz称.

另一基金经理列出其投资策略的最大风险为欧元区崩解.

基金经理将北美股票配比从35.4%提高至36.1%;但欧元区股票降至31.6%.

"我们预期股市还会进一步下跌,但正等待2012年经济有一些正面迹象."Postbank资产配置主管Johannes Maier说.

全球债券投资组合中以地区分,欧元区债券配置比重12月小降至59.7%;北美债券配置比重降至21.1%.

而各类收益固定资产中,政府证券配置比重为56.3%,为7月以来最低.

高收益公司债受青睐,12月配置比重从11月的9.3%升至10.6%.资产经理人仍最低配欧元区政府债券.

股票中,基金经理人最青睐医疗保健类股.(完)