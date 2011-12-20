〔台湾债市〕RP利率平稳,寿险略有余钱而投信进出不一

路透台北12月20日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二平稳.今日盘初见投信为因应资金需求而赎回,但不久又见寿险与投信多余资金注入,一进一出尚能打平.

资金调度人士表示,受到台电公司债陆续交割影响,市场资金需求隐然浮现,供给水位也略有降低,似乎可嗅出月底资金不稳的味道.不过,大体而言,目前市场资金供给平顺,附买回利率持於近日水准不成问题.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

交易商统计,今、明两天分别有七年期与十年期台电公司债发行,金额为29亿及75亿台币.(完)