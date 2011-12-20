〔台湾债市〕RP利率平稳,寿险略有余钱而投信进出不一

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月20日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二平稳.今日盘初见投信为因应资金需求而赎回,但不久又见寿险与投信多余资金注入,一进一出尚能打平.
资金调度人士表示,受到台电公司债陆续交割影响,市场资金需求隐然浮现,供给水位也略有降低,似乎可嗅出月底资金不稳的味道.不过,大体而言,目前市场资金供给平顺,附买回利率持於近日水准不成问题.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.
交易商统计,今、明两天分别有七年期与十年期台电公司债发行,金额为29亿及75亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。