〔基金产业〕基金小幅扩大投资欧元区二线国家债券,掌握高收益契机

路透伦敦12月19日电---基金经理人现在认为欧元区二线国家债券亮眼的报酬率令人难以抗拒,并已经开始买进这些受危机冲击国家的债券,尽管欧元区仍远未解决债务危机.

在欧洲南部各国政府与创纪录借款成本及经济滑坡搏斗之际,部分资产经理人正小心翼翼地回到二线国家公债市场,以掌握一生罕见、且让英国或德国公债相形见绌的收益率(殖利率)水准.

"我们认为过去数周二线国家市场出现严重抛盘,特别是意大利及西班牙,显然估值看来已较以往更具吸引力."道富环球投资管理(SSgA)固定收益及货币全球投资长Kevin Anderson表示.

多数经理人强调市场气氛的变化是源自价格,特别是对意大利的看法,意大利10年期政府公债IT10YT=RR收益率在接近7%水准交投.但这并未反映出欧盟领袖稍早提出新条约草案以加强欧元区整合、从而终将解决这场危机的信心.

在12月9日峰会上,欧盟领袖同意扩大对国际货币基金组织(IMF)的借款,以协助该组织提供欧元区困顿国家援助,然而在此之後,基金经理人仍不相信政界人士已经更加接近找出债务危机的解决之道.

意大利的债务高达2.5万亿美元,若果真全数违约或部分违约,多数类似的风险资产将会遭殃,因此投资人多相信,在该国债券收益高於其他主权国家公债时买进实属合理.

"若要冒险,可以把资产组合的'风险'部分重心放在意大利债券,取代其他收益率偏低的风险投资,其他则放在极为安全的资产."瑞士资产管理公司GAM(GAMH.S)对冲基金策略主管Tim Haywood称.(完)