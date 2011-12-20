〔路透专访〕虽有债务危机,ING预计欧洲企业违约情况有限

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透法兰克福12月19日电---荷兰国际集团(ING)ING.AS基金经理称,欧洲企业违约情况的增加将没有市场预计的那麽严重,而美国企业无法偿债的数量仍将维持在较低水准.
"美国的企业资产负债表健全,且有大量现金.流动性不成问题.它们的毛利率增加,融资成本也低."ING Investment Management的Olivier Struben在路透专访时说."除了需求缩减外没什麽问题."
Struben预计,未来几年无法偿还债务的美国企业将增加,从0.5%升至最高达2%.他预期无法偿债的欧洲企业比例介於3%至5%.
信评机构穆迪本月表示,欧洲11月违约率自10月的2.6%小降至2.5%.
穆迪预计年底前,评等在Ba1以下,即所谓投机级债券的全球违约率将降至1.7%,但一年後将升至2.4%.
穆迪预期今年底美国和欧洲企业违约率分别为1.8%和2.6%.
这支持了Struben的看法:"我们相信,欧美这两个市场在结构上均有吸引力.目前欧洲的尾部风险,技术风险较高."
Struben还表示他避开媒体业、时尚和汽车供应业者,因为这些领域的不确定性大.
根据穆迪的预估,美国媒体业未来12个月违约率最高,可能接近5%.(完)
--编译 张若琪;审校 张明钧
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