〔路透调查〕美国基金经理12月股票配比增至今年高位,现金则降至低位

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透纽约12月19日电---路透调查周一显示,美国基金经理12月增持股票仓位至今年最高位,因迹象显示美国经济表现强劲.
在12月6-16日期间受访的12家美国资产管理公司表示,他们连续第二个月增加股票配置比重至66.8%;较11月增逾3个百分点.
今年前波高点落在7月,当时14家受访公司的股票配置比重为65.4%.
最新的路透调查同时显示,基金经理连续第三个月削减债券仓位,而现金水位则降至今年最低.
"美国股票市场的估值颇具吸引力," Legg Mason Global Asset Allocation总裁暨投资长Steve Bleiberg表示.
"从这三种资产类别看来,债券收益率不高,而股票的估值及股息收益率则令人难以割舍,"他补充说.
由於各界对前景抱持谨慎乐观的看法,促使资产管理公司在2011年末将现金水位降至今年最低位1.8%,远低於11月的2.7%.(完)
--编译 龚芳;审校 张荻
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