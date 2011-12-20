〔英国个股〕电讯公司BT向美国法院控告谷歌侵权

路透伦敦12月19日电---英国电讯公司BT(BT.L)在美国向谷歌(GOOG.O)提出法律诉讼,指控谷歌在多项重要领域侵犯BT专利,包括行动地图服务.

BT周一声明指出,已经向美国特拉华地方法院提出侵权诉讼.

BT控诉内容涉及六项专利,BT表示,这些专利遭到谷歌多项服务侵权,包括谷歌的行动平台Android、Google Maps、Google Music、广告服务、gmail等其他产品.

"这是为了保护BT在智慧财产权及创新的投资,"BT称."这是经过仔细考虑的提讼,我们相信构成侵权的理由强劲."

谷歌目前已经面临与多家企业的专利官司,包括苹果(AAPL.O)、微软(MSFT.O)、甲骨文ORCL.O,而宏达电(2498.TW)等生产Android手机的多家厂商亦面临诉讼.

谷歌一发言人表示,谷歌认为这些指控缺乏根据."我们会强力辩护反击,"他称.(完)