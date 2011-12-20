〔台湾货币市场〕273天期国库券决标贴现率料在0.84-0.85%

路透台北12月20日电---台湾央行周二午间将标售273天期国库券,货币市场人士表示,由於央行降息的预期逐渐升高,估计本次国库券标售的决标贴现率落在0.84-0.85%,较上次的0.85%略微走低.

根据路透访查四家金融机构,预估区间最高在0.86%,最低在0.80%.

"这次利率应该会比上次稍低,因为现在比11月底时降息的气氛更浓了,"一位大型票券商资金调度主管说.

台湾央行在9月间暂停升息举措,暂停了连续五次的升息循环.目前重贴现率维持在1.875%.眼下金融市场对於12月29日央行的利率决策看法不一,维持利率不变、以及认为将降息半码(0.125个百分点)两者都有.

只不过,部分资金调度人士也表示,年底将届,各家银行手头资金趋少,尤其外商银行对资产配置更为谨慎,因此估计决标贴现率虽会走跌,但预料不会下滑太多.

"欧债问题还没解决,现在央行降息可能不是重点,而是有些外商银根本吃不下(国库券),"一位外商银行资金调度人士说.

此外,本周五(23日)财政部将增加标售一期国库券,182天期,金额300亿台币.部分人士认为,这可能会稍稍排挤一点本期国库券的标售意愿.

财政部上次在11月28日标售273天期国库券,发行金额200亿台币,决标贴现率在0.85%.而12月8日标售的182天期国库券,金额300亿台币,决标贴现率在0.77%.(完)