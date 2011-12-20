〔台湾个股〕苹果指控宏达电官司遭美国ITC部份改判,宏达电股价弹升(更新版)

* ITC终判宏达电侵犯苹果一项专利

* ITC初判时四项中侵犯二项

* 侵权产品自明年4月起将禁止输美

* 宏达电称为"实质胜利",将更改设计

* 宏达电股价上攻至涨停位

记者 张雅菁/詹颖颐/Poornima Gupta

路透台北12月20日电---苹果(AAPL.O)与谷歌(GOOG.O)的Android两大手机系统阵营的专利权战争,周二迎来最新一回合的结果:美国国际贸易委员会(ITC)终判台湾宏达电(2498.TW)侵犯苹果一项专利,而非初判时的判定四项中侵犯了二项.

在判决结果於台湾周二清晨时间出炉後,并祭出库藏股护盘下,宏达电今天股价开低逾1%後,一路震荡走高,在10点後攻上涨停价476台币,来到两周高点,且为11月14日以来再度涨停.

在这起苹果於去年3月率先提告宏达电、被视为意在打压Android阵营的案子中,ITC最终判决宏达电仅侵犯647号专利,该专利用於让使用者可以在电子邮件或其他档案资讯中按下电话号码,即可直接拨打电话,或叫出更多资料.

有专家认为此判决对於宏达电影响有限,因为仅涉及一项专利,且官司已进行一年多,宏达电料已提早研究规避之道.美国市场占宏达电近50%的营收.

"有很多理由可以解释这只是(对苹果)的有限胜利,"美国律师事务所Shulman Rogers专利权暨合夥律师Peter Toren指出,在4月前宏达电仍可以持续向美国输入采用该专利的手机.

"这给予宏达电足够的时间来更改设计,而就我所知,他们已经在进行了.这禁制令在4月才生效,而且还要在数月之後才会感受到实际的影响."

苹果在去年3月对宏达电提出侵权官司,ITC在7月15日初步裁定宏达电侵犯了苹果两项专利,即647号专利,以及另一用於影音功能的263号专利.而甫出炉的终判则是判决宏达电仅侵犯647号专利.而自明年4月19日起,采用该专利的宏达电手机将禁止输入美国.

而先前已透露将在明年2月推出具竞争力新机的宏达电,对於判决结果亦显得自信满满.

宏达电在判决後发表声明指出,ITC的最终判决宣告了HTC的实质胜利.因ITC认定侵权的647号专利仅涉及影响甚微的使用者介面设计,HTC会尽快将其移除并销售无侵权的产品.

宏达电指出,对於ITC维持对721号和983号专利的无侵权判定,并改判263号专利无侵权且部分647号专利亦无侵权的最终决定,感到十分欣慰.

苹果发言人Carolyn Wu则对判决回应称,"我们认为竞争是良性的,不过对手应该发明自己的原创技术,而不是盗用我们的."

参看〔背景资料〕宏达电与苹果2010年来互控专利侵权官司历程,请点选[ID:nCT0488857]

**股价大涨或是短暂反弹**

今年外资目标价一度高喊至逾1,500台币的宏达电,随着与苹果及三星等对手竞争加剧,下半年开始受到成长动能恐趋缓的杂音而受压.由於明年2月才会有新机款推出,且市场接受度待考验,亦令投资人担心丢失市占率.[ID:nCT0422882]

宏达电今日在开盘前还宣布,将买回自家股票1,000万股,买回区间价格445-650台币,预定买回期间为今日起至明年2月19日.

对早盘宏达电股价大涨,元大证券分析师张文慧认为可能只是短暂反弹,"我看法比较悲观.预期第一季还是不会好,因为禁制令的疑虑,直到宏达电的新机款被核准前,美国营运商不会进库存."

宏达电在11月底无预警下修第四季营收预估,由较上年同期成长20-30%下调为零成长.而这也意谓着第四季将是宏达电自2010年第一季以来首次出现季度营收较上季衰退.

她并称,三星005930.TW及摩托罗拉移动(Motorola Mobility)第四季销售状况相对热络,宏达电的新手机必须证明是具足够竞争力的,可以重拾市占率.(完)

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