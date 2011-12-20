修正:《综述》苹果告宏达电侵权部份胜诉,谷歌阵营恐仍须全面备战

(内文最後一段"三星"股号修正为(005930.KS))

* ITC终判宏达电侵犯苹果一项专利,明年4月起将禁止输美

* ITC初判时四项中侵犯二项

* 宏达电称为"实质胜利",将更改设计

* 专利律师认为,对谷歌阵营影响层面恐不小

记者 张雅菁/詹颖颐/Poornima Gupta

路透台北12月20日电---苹果(AAPL.O)与谷歌(GOOG.O)的Android两大手机系统阵营的专利权战争,周二迎来最新一回合的结果:美国国际贸易委员会(ITC)终判改为台湾宏达电(2498.TW)仅侵犯苹果一项专利,宏达电视此为实质胜利.

虽然在明年4月禁制令生效前,仍有足够时间更改设计,但在部份专利权专家眼中,其杀伤力恐不容轻忽,ITC最新判决对苹果及谷歌两大阵营影响层面并不单纯.

"这只是战争中的一场小战役,一场更大规模的战争正在形成,而双方都还剩下一些弹药,"位於伦敦Herbert Smith LLP律师事务所的合夥律师David Wilson称.

随着智慧型手机自2005年开始快速发展,各家厂商也开始祭出专利战,欲牵制对手发展,其中又以在2007年推出iPhone的苹果攻势最为猛烈,对全球第五大的宏达电及已追上龙头地位的韩国三星(005930.KS),在美国ITC及各国法院正有数十起官司在进行中.

在这起苹果於去年3月率先提告宏达电、被视为意在打压Android阵营的案子中,ITC最终判决宏达电侵犯647号专利,该专利用於让使用者可以在电子邮件或其他档案资讯中按下电话号码,即可直接拨打电话,或叫出更多资料.

早在1996年便申请的647号专利,产业发展至今其采用范围极广,一旦规避,消费者可能觉得介面不够友善,且很难定义为一支智慧型手机.有专家认为这个判决对於苹果的研发及专利发展方向来说其实是场胜仗.

"在ITC判决後,我觉得其他手机厂商现在应该都在搔头苦思,要如何处理同样的技术,"美国专利律师事务所Heslin Rothenberg Farley & Mesitic PC法律顾问李锡裕称.

"其他司法体系的法院,例如加拿大、澳洲及欧洲,可能就相关的专利做出类似的判决."他补充指出.

苹果在去年3月对宏达电提出侵权官司,ITC在7月15日初步裁定宏达电侵犯了苹果两项专利,即647号专利,以及另一用於影音功能的263号专利.而甫出炉的终判则是判决宏达电仅侵犯647号专利.自明年4月19日起,采用该专利的宏达电手机将禁止输入美国.

宏达电在判决後发表声明,ITC的最终判决宣告了HTC的实质胜利.因ITC认定侵权的647号专利仅涉及影响甚微的使用者介面设计,HTC会尽快将其移除并销售无侵权的产品.

宏达电指出,对於ITC维持对721号和983号专利的无侵权判定,并改判263号专利无侵权且部分647号专利亦无侵权的最终决定,感到十分欣慰.

苹果发言人Carolyn Wu则对判决回应称,"我们认为竞争是良性的,不过对手应该发明自己的原创技术,而不是盗用我们的."

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参看〔背景资料〕宏达电与苹果2010年来互控专利侵权官司历程,请点选[ID:nCT0488857]

参看宏达电与竞争对手的StarMine比较数据,请点选(r.reuters.com/sac42s)

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**影响层面不单纯**

此次终判的影响或不可等闲视之,另一名不愿具名的本地专家指出,这起官司不只是宏达电败诉,而是将令整个Android阵营都面临挑战.

"这个苹果专利不是只锁一个小小的角落,或是只打一个小小的点,而是一个很重要的面."他称."是这个产业成熟前10年的非常非常创先的专利,要跑很远才能逃出它的手掌心."

他进一步分析认为,苹果这一系列专利料仍可支配市场一段时间,直到手机厂或谷歌等系统厂开发出更成熟的下一世代介面.而647号专利在2016年到期前,後续也将观察苹果在後贾布斯时代,是否能在647之上再开发出更好的点子跟专利,攸关苹果是不是可以持续支配下一个10年.

"若这五年苹果可以持续称霸,对其他厂的压缩也是很严重,因为五年对这产业来说,可能是forever(永远)."他称.

根据研究机构Gartner,全球第三季智慧型手机终端销售量达到1亿1,500万支,较去年同期成长42%.至於在作业系统市场,Android占智慧型手机终端销售量的52.5%,为去年同期2倍以上,苹果的iOS则以15%居第三大.

不过也有专家认为此判决对於宏达电影响有限,因为仅涉及一项专利,且官司已进行一年多,宏达电料已提早研究规避之道.美国市场占宏达电近50%的营收.

"有很多理由可以解释这是(对苹果的)有限胜利,"美国律师事务所Shulman Rogers专利权暨合夥律师Peter Toren指,"这给予宏达电足够的时间来更改设计,而就我所知,他们已经在进行了.这禁制令在4月才生效,而且还要在数月之後才会感受到实际的影响.

已登上全球智慧型手机市占龙头的三星电子与苹果之间,也正在10个国家进行逾20起的官司战争.美国地区法官本月初驳回苹果禁止三星电子在美销售Galaxy智能手机和平板电脑的诉求,大挫苹果气焰.[ID:nN1E7B11CC]

**股价或仅是短暂反弹**

在判决结果於台湾周二清晨时间出炉後,并祭出库藏股护盘下,宏达电今天股价开低逾1%後,一路震荡走高,在10点後攻上涨停价476台币,来到两周高点,且为11月14日以来再度涨停.

但元大证券分析师张文慧认为,今日宏达电股价可能只是短暂反弹,"我看法比较悲观.预期第一季还是不会好,因为禁制令的疑虑,直到宏达电的新机款被核准前,美国营运商不会进库存."

已透露将在明年2月推出具竞争力新机的宏达电今日在开盘前还宣布,将买回自家股票1,000万股,买回区间价格445-650台币,预定买回期间为今日起至明年2月19日.

今年外资对其目标价一度高喊至逾1,500台币,不过随着与苹果及三星等对手竞争加剧,下半年开始受到成长动能恐趋缓的杂音而受压.由於明年2月才会有新机款推出,且市场接受度待考验,亦令投资人担心丢失市占率.[ID:nCT0422882]

宏达电在11月底无预警下修第四季营收预估,由较上年同期成长20-30%下调为零成长.而这也意谓着第四季将是宏达电自2010年第一季以来首次出现季度营收较上季衰退.

张文慧并称,三星(005930.KS)及摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N)第四季销售状况相对热络,宏达电的新手机必须证明是具足够竞争力的,可以重拾市占率.(完)

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