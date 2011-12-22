〔表格〕台湾11月经季节调整失业率为4.32%,略高於上月

新兴汇市：多数小升，穆迪调升评级后印尼卢比创下四周高点
路透新加坡2月9日 - 多数亚币周四小升，印尼卢比更是触及四周高点，此前评级机构穆迪将印尼债信评级由“稳定”上调至“正面”。
路透台北12月22日电---台湾主计处周四公布,11月经季节调整後失业率为4.32%,略高於上月的4.30%.11月未经季节调整的失业率为4.28%,上月为4.30%.
台湾失业率受金融风暴影响在2009年8月到达6.04%的历史新高,随後即呈现下滑趋势,但受欧债危机扩散影响,近月失业率不跌反升.
以下为近月失业率(单位为百分比)及就业人口变化(单位为万人):
2011年11月 2011年10月 2010年11月
失业率% 4.32 4.30 4.83
劳动人口 1,124.3 1,123.8 1,110.6
就业人口 1,075.7 1,075.5 1,057.0
失业人口 48.5 48.3 53.6
注: r代表修正後数据. (完)
浏览台湾失业率方面的相关新闻,请点选[TW/JOBCN]
参看行政院主计处公布的失业率资料,网址为(www.dgbas.gov.tw)
--采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 丁淑琴
路透新加坡2月9日 - 多数亚币周四小升，印尼卢比更是触及四周高点，此前评级机构穆迪将印尼债信评级由“稳定”上调至“正面”。
中国总理李克强主持国务院常务会议，决定进一步清理和规范涉企收费，持续为实体经济减负；部署深化建筑业“放管服”改革，推动产业升级发展。
路透2月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓较周二增加0.68 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,768,192.1 2月8日 26,587,212.5 2月7日 180,979.6 0.68% iShares 334,713,128.2 2月8日 334,713,128.2 2月7日 0.0 0.00% (完) (编译 王琛；审校 张明钧)