〔表格〕台湾11月经季节调整失业率为4.32%,略高於上月

路透台北12月22日电---台湾主计处周四公布,11月经季节调整後失业率为4.32%,略高於上月的4.30%.11月未经季节调整的失业率为4.28%,上月为4.30%.

台湾失业率受金融风暴影响在2009年8月到达6.04%的历史新高,随後即呈现下滑趋势,但受欧债危机扩散影响,近月失业率不跌反升.

以下为近月失业率(单位为百分比)及就业人口变化(单位为万人):

2011年11月 2011年10月 2010年11月

失业率% 4.32 4.30 4.83

劳动人口 1,124.3 1,123.8 1,110.6

就业人口 1,075.7 1,075.5 1,057.0

失业人口 48.5 48.3 53.6

注: r代表修正後数据. (完)

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参看行政院主计处公布的失业率资料,网址为(www.dgbas.gov.tw)