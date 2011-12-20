〔台湾数据〕11月外销订单年增率2.54%,高於市场预期

路透台北12月20日电---台湾经济部周二公布,11月外销订单较上年同期成长2.54%,略高於市场预估的成长2.0%,但较上月的4.38%增速为慢.

数据显示,11月来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期成长0.14%,来自於美国的接单金额较上年同期成长14.47%,欧洲则是成长1.02%;10月时大陆(含香港)与美国分别为成长8.52%及14.12%,欧洲则是衰退0.78%.