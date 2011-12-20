〔台湾数据〕11月外销订单年增率2.54%,高於市场预期

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透台北12月20日电---台湾经济部周二公布,11月外销订单较上年同期成长2.54%,略高於市场预估的成长2.0%,但较上月的4.38%增速为慢.
数据显示,11月来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期成长0.14%,来自於美国的接单金额较上年同期成长14.47%,欧洲则是成长1.02%;10月时大陆(含香港)与美国分别为成长8.52%及14.12%,欧洲则是衰退0.78%.
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2011年11月 2011年10月
外销订单 +2.54 +4.38
路透调查预估 +2.0 -- (完)
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--采访 高洁如; 撰写 张雅菁; 审校 张喜良
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