版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 20日 星期二 16:07 BJT

〔台湾数据〕11月外销订单年增率2.54%,高於市场预期

路透台北12月20日电---台湾经济部周二公布,11月外销订单较上年同期成长2.54%,略高於市场预估的成长2.0%,但较上月的4.38%增速为慢.

数据显示,11月来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期成长0.14%,来自於美国的接单金额较上年同期成长14.47%,欧洲则是成长1.02%;10月时大陆(含香港)与美国分别为成长8.52%及14.12%,欧洲则是衰退0.78%.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2011年11月 2011年10月

外销订单 +2.54 +4.38

路透调查预估 +2.0 -- (完)

台湾经济数据新闻请点击[TW-ECI-CMN]

--采访 高洁如; 撰写 张雅菁; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐