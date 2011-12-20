〔台湾央行〕共发行597亿台币存单,发行余额增加503.2亿

路透台北12月20日电---台湾央行周二表示,今日共发行597亿台币存单,相较存单到期金额93.8亿,存单发行余额增加503.2亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期538亿台币,利率为0.87%;91天期46亿台币,利率为0.93%;182天期13亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行1,646.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,959.05亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周一当日超额准备为153亿台币,累计超额准备为856亿台币,加计前期1%的超额准备为1,833亿台币.(完)