〔台湾央行〕共发行597亿台币存单,发行余额增加503.2亿

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透台北12月20日电---台湾央行周二表示,今日共发行597亿台币存单,相较存单到期金额93.8亿,存单发行余额增加503.2亿.
央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期538亿台币,利率为0.87%;91天期46亿台币,利率为0.93%;182天期13亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行1,646.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,959.05亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周一当日超额准备为153亿台币,累计超额准备为856亿台币,加计前期1%的超额准备为1,833亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
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